Πίσω στο studio για τον τέταρτο δίσκο τους βρίσκονται οι αδερφές HAIM, όπως αποκαλύφθηκε μέσα από σχετικό clip στο TikTok του μουσικού trio.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από ένα video που μοιράστηκαν στη δημοφιλή πλατφόρμα, οι αδερφές Este, Danielle και Alana back φαίνονται να κάνουν πλάκες η μία στην άλλη, όσο βρίσκονται στο studio για τις ανάγκες της νέας τους δισκογραφικής δουλειάς.

Στο clip, η Alana Haim κάνει μάλιστα lip-sync στη φράση “Please I’m a star”, έναν viral TikTok ήχο από την πρόσφατη ταινία τρόμου Pearl, στην οποία πρωταγωνιστεί η Mia Goth. Το video ονομάζεται απλώς Haim4.

Ο τελευταίος δίσκος των HAIM, Women in Music Pt III, κυκλοφόρησε το 2020. Προηγουμένως, οι συμπαθείς αδερφές είχαν κυκλοφορήσει τα Something To Tell You το 2017 και το ντεμπούτο τους Days Are Gone το 2013.