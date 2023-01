Ένα γενναίο teaser για τον επικείμενο, ένατο studio δίσκο τους έδωσαν στη δημοσιότητα οι National, που αποτελεί του follow-up του I Am Easy to Find από το 2019.

Το tease πραγματοποιήθηκε μερικές μέρες πριν μέσα από το Instagram page του συγκροτήματος, όπου και ανάρτησαν ένα link για τον ιστότοπο AmericanMary.com/LP9. Εκεί οι users, χρησιμοποιώντας το password EVIL FOREBODINGS, έρχονταν αντιμέτωποι με μια altered version των πρώτων σελίδων του Frankenstein της Mary Shelley, όπου και εμφανίζονταν αναφορές στο τι έχουμε να περιμένουμε από το συγκρότημα.

Έτσι, κατά πάσα πιθανότητα οι National συνεργάζονται για τον νέο τους δίσκο με ονόματα όπως οι Phoebe Bridgers, Taylor Swift και Sufjan Stevens, ενώ οι θαυμαστές τους μπορούν να ακούσουν και δύο snippets από νέα τους κομμάτια στον ίδιο ιστότοπο. Το πρώτο από αυτά βρίσκει τον Matt Berninger στο πιάνο να τραγουδά: “Don’t make this any harder,” and the second is a swelling indie rock song with the lyrics, “I wasn’t starting yet/ I didn’t even think you were listening/ I wasn’t ready at all to say/ Anything about anything interesting”.

Σε άλλα νέα, οι αδερφοί Dessner, Aaron και Bryce, που συμμετέχουν στους National, πρόκειται να κυκλοφορήσουν έναν νέο δίσκο με την αδερφή τους Jessica και τη Rebekka Karijord, ο οποίος θα φέρει τον τίτλο Complete Mountain Almanac. Η εν λόγω δουλειά αναμένεται για τις 27 Ιανουαρίου.