Η Third Man Records ανακοίνωσε τα σχέδιά της να κυκλοφορήσει το τέταρτο άλμπουμ των White Stripes Elephant, σε ειδική επετειακή επανέκδοση, για τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία του.

Με τίτλο Elephant XX, το πακέτο θα περιλαμβάνει ένα νέο μονοφωνικό remix ολόκληρου του δίσκου σε κόκκινα και λευκά LP, ένα 7ιντσο σε κόκκινο γκλίτερ με τα αυθεντικά solo demos του Jack White για το "Hypnotize", ένα DVD με αρχειακό υλικό από την περίοδο ηχογράφησης του δίσκου και ένα λεύκωμα 28 σελίδων με φωτογραφίες που δεν είχαν δοθεί ξανά στη δημοσιότητα, όλα μέσα σε μια custom θήκη.

Σε μίξη των White και Bill Skibbe στο Third Man Studio στο Nashville, το μονοφωνικό remix ολοκληρώθηκε στο ίδιο Calrec board που είχε χρησιμοποιηθεί και για τη στερεοφωνικής μίξη του Elephant στα Toe Rag Studios στο Λονδίνο το 2002.

Το 28σέλιδο λεύκωμα θα περιλαμβάνει φωτογραφίες από τη φωτογράφιση για το εξώφυλλο τουElephant, φωτογραφικά στιγμιότυπα από τα παρασκήνια, χειρόγραφους στίχους, αφίσες συναυλιών και προτεινόμενα tracklists που δεν επελέγησαν τελικά.

Από το Elephant ξεπήδησαν μια σειρά εμβληματικά singles των White Stripes, όπως το "Seven Nation Army", η διασκευή στο "I Just Don't Know What To Do With Myself" της Dusty Springfield, καθώς και τα "Black Math", "Ball And Biscuit" και "The Hardest Button To Button".

Παρακάτω το full tracklist του Elephant XX:

1. ‘Seven Nation Army’

2. ‘Black Math’

3. ‘There’s No Home For You Here’

4. ‘I Just Don’t Know What To Do With Myself’

5. ‘In The Cold, Cold Night’

6. ‘I Want To Be The Boy To Warm Your Mother’s Heart’

7. ‘You’ve Got Her In Your Pocket’

8. ‘Ball And Biscuit’

9. ‘The Hardest Button To Button’

10. ‘Little Acorns’

11. ‘Hypnotize’

12. ‘The Air Near My Fingers’

13. ‘Girl, You Have No Faith In Medicine’

14. ‘It’s True That We Love One Another’

7-inch

1. ‘Hypnotize (solo demo mix 1)’

2. ‘Hypnotize (solo demo mix 3)’

3. ‘You’ve Got Her In Your Pocket (take one)’

‘Elephant’ Era Video Artifacts DVD

‘It’s True That We Love One Another’ Toe Rag Studio recording footage

Live @ Shibuya Ax, Tokyo 10/21/03

‘Black Math’

‘Dead Leaves And The Dirty Ground’

‘I Think I Smell A Rat/Take A Whiff On Me’

Jack and Meg Interview 10/22/03

Live @ Shibuya Ax, Tokyo 10/22/03

‘I Wanna Be Your Dog (The Stooges)’

‘Dead Leaves And The Dirty Ground’

‘Black Math’

‘Cannon/John The Revelator’

‘Ball And Biscuit’

‘In The Cold, Cold Night’

The Hardest Button To Button’ 8mm film reel

Όσοι είναι εγγεγραμένοι στο "Vault" της Third Man Records, μπορούν να προπαραγγείλουν τo Elephant XX μέχρι τις 31 Ιανουαρίου.