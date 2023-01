Το Aladdin Sane, το άλμπουμ-ορόσημο του 1973 από τον David Bowie, έρχεται σε επανέκδοση για την 50η επέτειό του.

Με singles που έγιναν επιτυχίες, όπως τα "The Jean Genie" και "Drive-In Saturday", το Aladdin Sane - που κυκλοφόρησε ένα χρόνο και κάτι μετά το ντεμπούτο άλμπουμ του Bowie The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars - ήταν ο πρώτος δίσκος του επιδραστικοού Βρετανού καλλιτέχνη που κατέκτησε τα αμερικανικά charts. Ως ένα από τα τελευταία δείγματα της περσόνας του Ziggy Stardust πριν «αποσυρθεί» τον Ιούλιο του 1973, το Aladdin Sane διαθέτει το πιο εμβληματικό εξώφυλλο στη γιγαντιαία δισκογραφία του Bowie, ενώ πρόκειται αναμφισβήτητα και για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα εξώφυλλα άλμπουμ όλων των εποχών.

Οι προπαραγγελίες για την επετειακή επανέκδοση του Aladdin Sane έχουν αρχίσει. Παράλληλα με τα LP, προς πώληση διατίθεται και ολόκληρη σειρά Aladdin Sane, με ρούχα, αφίσες, παγούρια, αυτοκόλλητα και πολλά άλλα.

Aladdin Sane 50th Anniversary Tracklist:

Πλευρά Α:

01. Watch That Man

02. Aladdin Sane (1913–1938–197?)

03. Drive-In Saturday

04. Panic in Detroit

05. Cracked Actor

Πλευρά Β:

01. Time

02. The Prettiest Star

03. Let’s Spend the Night Together

04. The Jean Genie

05. Lady Grinning Soul