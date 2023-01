Εκπλήσσοντας τους θαυμαστές του, το αγαπημένο συγκρότημα της Γλασκώβης έδωσε στη δημοσιότητα το lead single του δίσκου με τίτλο “I Don’t Know What You See In Me”

Λιγότερο από έναν χρόνο μετά την κυκλοφορία του A Bit of Previous, οι αγαπημένοι Belle and Sebastian επιστρέφουν την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου με τον ολοκαίνουριο full-length δίσκο τους με τίτλο Late Developers. Το συγκρότημα από τη Γλασκώβη, που εξέπληξε τους θαυμαστές του με την ανακοίνωση αυτή, έδωσε στη δημοσιότητα και το lead single του δίσκου με τίτλο “I Don’t Know What You See In Me”.

Με 11 νέα κομμάτια, το Late Developers ηχογραφήθηκε στα ίδια sessions με το A Bit of Previous, με το “I Don’t Know What You See In Me” να αφήνει για λίγο πίσω την τυπική indie-pop χροιά του συγκροτήματος για μια γερή δόση από ’80s synth-pop. Τον δίσκο συνέγραψε το συγκρότημα μαζί με τον παραγωγό Peter Ferguson, a.k.a. Wuh Oh.

Οι προπαραγγελίες του Late Developers είναι ήδη διαθέσιμες, ενώ πιο κάτω μπορείτε να δείτε το artwork και την tracklist, αλλά και να ακούσετε το “I Don’t Know What You See In Me”.

Late Developers Artwork:

Late Developers Tracklist: