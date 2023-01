Την κυκλοφορία του νέου του δίσκου, Five Easy Hot Dogs, ανακοίνωσε ο Mac DeMarco, με αυτόν να προσγειώνεται στις ψηφιακές πλατφόρμες και τα δισκοπωλεία στη μορφή CD στις 20 Ιανουαρίου από την προσωπική του δισκογραφική. Στις 12 Μαΐου αναμένεται να ακολουθήσει και η εκδοχή του σε βινύλιο.

Η instrumental συλλογή που αποτελεί το Five Easy Hot Dogs δημιουργήθηκε όσο ο DeMarco ταξίδευε στη Βόρεια Αμερική, με κάθε ένα κομμάτι της να παίρνει τον τίτλο της πόλης όπου και ηχογραφήθηκε. Η tracklist του δίσκου έχει επίσης συσταθεί σε χρονολογική σειρά, σύμφωνα με το πότε δημιουργήθηκαν τα κομμάτια. Ο DeMarco ξεκίνησε το ταξίδι του για το Five Easy Hot Dogs τον Ιανουάριο του 2022, με πλάνο τη διαμονή του σε motels, ξενοδοχεία, ή σπίτια γνωστών.

«Δεν είχα κανέναν ήχο στο μυαλό μου, ένα θέμα ή οτιδήποτε. Απλά ξεκινούσα να ηχογραφώ. Για καλή μου τύχη η συλλογή των ηχογραφήσεων εκείνης της περιόδου λειτούργησε καλά, διαθέτει μια μουσική ταυτότητα ως σύνολο. Εγώ ήμουν δοσμένος σε αυτό όσο συνέβαινε και αυτό είναι ό,τι προέκυψε από αυτό, όπως ακριβώς ήταν», δήλωσε ο DeMarco σχετικά με τον δίσκο.

Οι προπαραγγελίες του Five Easy Hot Dogs είναι ήδη ανοιχτές για το κοινό, ενώ μπορείτε να δείτε πιο κάτω το artwork και την full tracklist αυτού.

Ο τελευταίος δίσκος του Demarco ήταν το Here Comes the Cowboy του 2019, ενώ τον Δεκέμβριο που μας πέρασε παρουσίασε την ετήσια Χριστουγεννιάτικη διασκευή του, αυτή τη φορά στο “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas”.

Five Easy Hot Dogs Artwork:

Five Easy Hot Dogs Tracklist: