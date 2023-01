Σε ηλικία μόλις 45 ετών έφυγε από τη ζωή ο drummer των Modest Mouse, Jeremiah Green, ο οποίος είχε διαγνωστεί με καρκίνο 4ου σταδίου τον Δεκέμβριο. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή το ίδιο του το συγκρότημα μέσα από ανάρτηση στα κοινωνικά μέσα.

Μεγαλωμένος στο Seattle, ο Green συνίδρυσε τους Modest Mouse με τους Isaac Brock και Eric Judy το 1993. Ο ίδιος αποχώρησε το 2003 από τη μπάντα έπειτα από ένα nervous breakdown, για να επιστρέψει έναν χρόνο αργότερα.

Ο Green συμμετείχε σε όλους τους δίσκους των Modest Mouse εκτός του Good News For People Who Love Bad News, βοηθώντας το συγκρότημα να αποκτήσει τον χαρακτηριστικό ήχο του που το έκανε αγαπητό στο κοινό. Θεωρείται σήμερα ένας από τους καλύτερους drummers της μοντέρνας indie σκηνή, ενώ το Stylus Magazine τον έχρησε το 2007 ως έναν από τους 50 καλύτερους sticksmen της rock.

Εκτός από τους Modest Mouse, ο Green συνεργάστηκε και με καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως οι Satisfact, Red Stars Theory, Peeved, Vells, Psychic Emperor και Plastiq Phantom.

Ο Green συμμετείχε στην περιοδεία των Modest Mouse για την 25η επέτειο από την κυκλοφορία του δεύτερου breakthrough δίσκου τους, The Lonesome Crowded West, αναγκάστηκε ωστόσο να αποσυρθεί νωρίτερα εξαιτίας της διάγνωσής του.

Τον Green αποχαιρέτησε μεταξύ άλλων ο Johnny Marr, ο οποίος συνεργάστηκε με το συγκρότημά του το 2007 στο δίσκο We Were Dead Before The Ship Even Sank, περιγράφοντάς τον ως «φίλο του, bandmate και τον πιο δημιουργικό μουσικό που γνώρισε ποτέ».