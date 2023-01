Σε ηλικία 74 ετών έφυγε από τη ζωή η Anita Pointer των Pointer Sisters.

Η σταρ της R&B που είχε γίνει παγκοσμίως γνωστή μέσα από τις επιτυχίες της, “I'm so excited”, “Jump” και “Fire”, έδινε τα τελευταία χρόνια σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

«Με μεγάλη μου θλίψη, ανακοινώνω ότι η πελάτισσά μου και βραβευμένη με Grammy, Anita Pointer των Pointer Sisters, πέθανε έπειτα από μια ηρωική μάχη με τον καρκίνο», έγραψε στο Instagram ο ατζέντης της, Roger Neal.

Η οικογένειά της με τη σειρά της εξέδωσε κι εκείνη μια ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει πως «ο παράδεισος είναι ομορφότερος με την Anita εκεί».

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει: «Παρότι λυπούμαστε βαθύτατα για την απώλεια της Anita, μας παρηγορεί το ότι γνωρίζουμε πως πλέον, βρίσκεται μαζί με την κόρη της, Jada και τις αδελφές της June και Bonnie εν ειρήνη. Ο Παράδεισος είναι ομορφότερος με την Anita εκεί».

Το συγκρότημα αποτελούνταν από τις τρεις αδελφές, Anita, June και Ruth. Κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ το 1973 και γρήγορα, κατέκτησαν την κορυφή. Μέσα σε λίγα χρόνια κατάφεραν να κερδίσουν τρία βραβεία Grammy στις κατηγορίες Best Country Vocal Performance by a Duo or Group και Best Vocal Arrangement for Two or More Voices για το “Automatic”.

Η Pointer συμμετείχε επίσης στο hit single “Too Many Times” του country star, Earl Thomas Conley το 1986, ενώ την επόμενη χρονιά κυκλοφόρησε και τον πρώτο solo δίσκο της, Love For What It Is, που περιείχε το hit single “Overnight Success”.

Οι Pointer Sisters απέκτησαν αστέρι στο Hollywood Walk Of Fame το 1994, ενώ η Pointer μόνη της μπήκε στο Arkansas Black Hall Of Fame το 1998.

Η Pointer ήταν μητέρα της Jada, που ενέπνευσε το ομώνυμο κομμάτι του ντεμπούτου δίσκου των Pointer Sisters. Εκείνη έφυγε από τη ζωή το 2003 έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, με την Pointer να αναλαμβάνει να μεγαλώσει την εγγονή της, Roxie McKain Pointer.

Η Pointer αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2015 λόγω της υγείας της, με την αδερφή της, Ruth, να συνεχίζει το γκρουπ με την κόρη της Issa και την εγγονή της Sadako. Η Ruth είναι πλέον το μόνο εν ζωή μέλος των Pointer Sisters, έπειτα από τον θάνατο της June το 2006 και της Bonnie το 2020.