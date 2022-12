«Η Vivienne Westwood πέθανε σήμερα, ειρηνικά και περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της, στο Clapham, στο Νότιο Λονδίνο. Η Vivienne συνέχισε να κάνει τα πράγματα που αγαπούσε, μέχρι την τελευταία στιγμή, σχεδιάζοντας, δουλεύοντας πάνω στην τέχνη της, γράφοντας το βιβλίο της και αλλάζοντας τον κόσμο προς το καλύτερο. Έζησε μια καταπληκτική ζωή. Η καινοτομία που έφερε και ο αντίκτυπός της τα τελευταία 60 χρόνια ήταν τεράστια και θα συνεχιστούν και στο μέλλον.»

Με αυτό το λιτό σημείωμα ανακοινώθηκε μέσω social media o θάνατος της θρυλικής Βρετανίδας σχεδιάστριας μόδας, η οποία έκανε την punk γωστή στο ευρύ κοινό, μετατρέποντας την από περιθωριακή μόδα σε fashion statement.

Άρχισε την καριέρα της δημιουργώντας ρούχα για τη μπουτίκ του μάνατζερ των Sex Pistols, Malcolm McLaren στο King’s Road του Λονδίνου και λάνσαρε τη δική της σειρά ρούχων στις αρχές της δεκαετίας του 80. Επαναστατική και αντισυμβατική, έμεινε στο προσκήνιο της παγκόσμιας μόδας για έξι δεκαετίες, ενώ μέχρι το τέλος της ζωής της, ύψωνε συχνά τη φωνή της για πολιτικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, πρωτοστατώντας συχνά στη συζήτηση γύρω από την κλιματική αλλαγή.

you gave me the courage to express myself. you were the reason i left the house with the confidence to look the way i did. heartbroken. thankyou for everythin, viv. RIP 💔🖤 pic.twitter.com/xy1tU40Gp8