Περαιτέρω καθυστερήσεις διαφαίνονται για το νέο άλμπουμ του Morrissey, καθώς ο ίδιος, μέσα από σχετικές αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του, ανακοίνωσε αφενός την αποχώρηση της Miley Cyrus από τον δίσκο και αφετέρου τη λήξη συνεργασίας του με τη δισκογραφική του, Capitol Records. Δεν δόθηκαν εξηγήσεις για καμία από τις δύο εξελίξεις, οι οποίες αναμφίβολα θα επηρεάσουν την ημερομηνία κυκλοφορίας του δίσκου.

«Η Miley Cyrus τώρα θέλει να αφαρέθεί από το τραγούδι ‘I Am Veronica’ για το οποίο είχε εθελοντικά προσφερθεί να κάνει back vocals, πριν από σχεδόν δύο χρόνια. Παράλληλα, ο Morrissey έχει απομακρυνθεί από την Capitol Records, τη δισκογραφική που διαχειρίζεται την κυκλοφορία του κρυφού άλμπουμ Bonfire of Teenagers.»

Το Bonfure of Teenagers επρόκειτο να κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο του 2023.

Newly surfaced pic of Miley with singer/songwriter Morrissey back in 2020 pic.twitter.com/aEFWTbR8eG