Σε ηλικία 65 ετών «έφυγε» από τη ζωή ο Maxi Jazz, ο τραγουδιστής των Faithless.

Η ανακοίνωση του θανάτου του έγινε από την επίσημη σελίδα του συγκροτήματος στο Facebook στην οποία αναφέρεται:

Είμαστε συντετριμμένοι καθώς ανακοινώνουμε ότι ο Maxi Jazz πέθανε χθες το βράδυ. Ήταν ένας άνθρωπος που άλλαξε τη ζωή μας με πάρα πολλούς τρόπους. Έδωσε το κατάλληλο νόημα και μήνυμα στη μουσική μας.

Ήταν επίσης ένας υπέροχος άνθρωπος με χρόνο για όλους και μια σοφία που ήταν τόσο βαθιά όσο και προσβάσιμη. Ήταν τιμή και, φυσικά, πραγματική χαρά να συνεργαστoύμε μαζί του.

Ήταν ένας λαμπρός στιχουργός, ένας DJ, ένας βουδιστής, μια υπέροχη σκηνική παρουσία, λάτρης των αυτοκινήτων, ατελείωτος ομιλητής, όμορφος άνθρωπος, ηθική πυξίδα και ιδιοφυΐα.

Rollo, Sister Bliss x