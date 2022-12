Μια ταινία μικρού μήκους για τον νέο της δίσκο με τίτλο No Thank You κυκλοφόρησε η Little Simz, τελειώνοντας τη χρονιά με τον πλέον κινηματογραφικό τρόπο.

Διάρκειας 11 λεπτών, η ταινία περιλαμβάνει πέντε κομμάτια από τον ολοκαίνουριο δίσκο της βρετανο-νιγηριανής rapper: τα “Heart on Fire”, “X”, “Silhouette”, “Sideways” και “Broken”.

Την ταινία σκηνοθέτησε ο Gabriel Moses και παραπέμπει έντονα σε μια feature-length noir arthouse παραγωγή, με την Little Simz να εμφανίζεται να ραπάρει σε μια σειρά από τοπία. Με τίτλο “No Thank You”, τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν στο Παρίσι έξω από το Chateau de Millemont, αλλά και σε άλλα σημεία της πόλης του φωτός.

Η Little Simz κυκλοφόρησε τον δίσκο No Thank You ως έκπληξη, έπειτα από τον προκάτοχό του, το Sometimes I Might Be Introvert του 2021.

Δείτε τη συνοδευτική ταινία μικρού μήκους του δίσκου: