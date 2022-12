Το “Have Yourself A Little Christmas” τραγούδησε η Billie Eilish σε συναυλία της στο L.A., τον τόπο δηλαδή της καταγωγής της.

Η δημοφιλής μουσικός εμφανίστηκε για τρεις sold-out συναυλίες στο Kia Forum του L.A., ένα venue χωρητικότητας 17,510 θεατών.

Η ίδια προσκάλεσε στις εμφανίσεις της μια σειρά από special guests, όπως οι Labrinth, Dave Grohl και Phoebe Bridgers, τραγουδώντας μαζί τους κομμάτια όπως τα “Mount Everest”, το Euphoria cut, “I’ve Never Felt So Alone”, το Foo Fighters hit, “My Hero”, αλλά και το “Motion Sickness”.

Θέλοντας λοιπόν να προσθέσει και μια εορταστική πνοή στις τελευταίες της συναυλίες για τη χρονιά, η Eilish επέλεξε να διασκευάσει το εν λόγω Christmas classic, με το κοινό να ανταποκρίνεται τραγουδώντας μαζί της.

Δείτε τη γιορτινή performance της ίδιας στο "Have Yourself A Little Christmas”: