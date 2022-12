Δείτε το νέο video του Mr. Morale and the Big Steppers, σε σκηνοθεσία Lamar και Dave Free

Σε therapy session με την Helen Mirren πάει ο Kendrick Lamar στο video του “Count Me Out”, το οποίο και κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Σκηνοθετημένο από τον ίδιο τον Lamar και τον Dave Free, το video του “Count Me Out” αποτελεί τη νέα κυκλοφορία από τον επιτυχημένο δίσκο του καλλιτέχνη, Mr. Morale and the Big Steppers. Τόσο επιτυχημένος, που πέρα από ένας από τους αγαπημένους δίσκους του κοινού για το 2022, αυτός βρίσκεται υποψήφιος σε οκτώ ολόκληρες κατηγορίες στα φετινά Grammys.

Όσον αφορά στη Mirren, η πολυβραβευμένη ηθοποιός συμμετείχε πρόσφατα στην 4η σεζόν του Documentary Now!, ενώ από χθες τη βλέπουμε στο πλευρό του Harrison Ford στο Yellowstone prequel, 1923.