Για τρίτη χρονιά επέστρεψαν τα Hanukkah Sessions του Dave Grohl και του φίλου του και παραγωγού Greg Kurstin, όπου οι ίδιοι διασκευάζουν δημοφιλή κομμάτια γραμμένα από διάσημους Εβραίους καλλιτέχνες και συγκροτήματα.

Για το 2023, Grohl και Kurstin ηχογράφησαν τις διασκευές τους μπροστά από ζωντανό κοινό στο Largo του Los Angeles, με το πρώτο κομμάτι για τα Hanukkah Sessions αυτής της χρονιάς να είναι το “Spinning Wheel” των Blood, Sweat & Tears, σε εκτέλεση του Judd Apatow.

Άλλοι performers αυτής της χρονιάς είναι σύμφωνα με το Variety οι P!NK, Violet Grohl, Beck, Karen O, Jack Black και Kyle Gass. Όλα τα έσοδα του event θα διατεθούν στο Anti-Defamation League.

Έχοντας ξεκινήσει ως θεσμός το 2020, τα πρώτα Hanukkah Sessions περιλάμβαναν covers των Beastie Boys (“Sabotage”), Drake (“Hotline Bling”), Mountain (“Mississippi Queen”), Peaches (“Fuck the Pain Away”), Bob Dylan (“Rainy Day Women #12 & 35”), Elastica (“Connection”), The Knack (“Frustrated”) και The Velvet Underground (“Rock and Roll”).

Για το Season 2, οι Grohl και Kurstin διασκεύασαν κομμάτια των Lisa Loeb (“Stay (I Missed You)”), Ramones (“Blitzkrieg Bop”), Barry Manilow (“Copacabana”), Van Halen (“Jump”), Amy Winehouse (“Take the Box”), Billy Joel (“Big Shot”), The Clash (“Train in Vain”) και KISS (“Rock and Roll All Nite”).