Ένα νέο remix του “Despechá” κυκλοφόρησε η Cardi B μαζί με τη Rosalía, σε μια ολοκαίνουρια εκρηκτική συνεργασία.

Το single κυκλοφόρησε το περασμένο καλοκαίρι μετά τον άκρως επιτυχημένο δίσκο της Rosalía με τίτλο Motomami, με την ίδια να το ερμηνεύει ζωντανά τον περασμένο μήνα μαζί με τα “Hentai” και “La Fama” στα Latin Grammys του 2022.

Η ίδια βραβεύτηκε στο θεσμό για το Motomami, επιστρέφοντας σπίτι με τα Grammys για Album of the Year, Best Alternative Music Album, Best Engineered Album και Best Recording Package.

Ακούστε το νέο remix εδώ.