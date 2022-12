Την Carole King πρόκειται να ερμηνεύσει η ανερχόμενη ηθοποιός Daisy Edgar-Jones, στο επικείμενο κινηματογραφικό biopic της μουσικού. Η πρωταγωνίστρια του Normal People θα βρεθεί στον ρόλο της King σε μια ταινία παραγωγής Sony, η οποίο θα αποτελεί διασκευή του jukebox stage musical, Beautiful, για τη ζωή της.

Τα δικαιώματα του Beautiful αγοράστηκαν πριν από επτά ολόκληρα χρόνια από τη Sony, η οποία επιθυμούσε διακαώς την κυκλοφορία μιας ταινίας βασισμένης στο επιτυχημένο θεατρικό musical, που παιζόταν επί μισή δεκαετία στο Broadway.

«Η Daisy διαθέτει ένα πνεύμα και μια ενέργεια που ταιριάζει στον εαυτό μου όταν ήμουν μικρότερη» δήλωσε η ίδια η King στο Variety. «Είναι ένα μοναδικό ταλέντο και θα δώσει μια εξαιρετική ερμηνεία».

Το Beautiful θα σκηνοθετήσει η Lisa Cholodenko, μαζί με τον Stuart Blumberg στο σενάριο. Tom Hanks και Gary Goetzman θα είναι οι παραγωγοί της ταινίας, μαζί με τον Paul Blake που ήταν παραγωγός της θεατρικής παράστασης. Sherry Kondor, Christine Russell, Steven Shareshian και Mike Bosner θα βρεθούν στους ρόλους των executive producers, με το project να έχει μπει μόλις πρόσφατα μπροστά.

Μετά την επιτυχία της στο Normal People, η Edgar-Jones πρωταγωνίστησε στην κινηματογραφική διασκευή του βιβλίου Εκεί Που Τραγουδάνε Οι Καραβίδες, στο horror-rom-com παραγωγής Adam McKay, Fresh, και στη σειρά του Dustin Lance Black, Under the Banner of Heaven. Ως προς την King τώρα, η Taylor Swift την συνόδευσε πέρυσι στην εισαγωγή της στο Rock and Roll Hall of Fame.