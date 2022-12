Με το sequel του πολυβραβευμένου Avatar, The Way of Water, να έχει ήδη κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες, ο Weeknd κυκλοφόρησε και επίσημα το κομμάτι “Nothing Is Lost (You Give Me Strength)”, το οποίο και περιλαμβάνεται στο soundtrack της ταινίας.

“I’m with you either way/ If I die, If I stay, give me strength/ I’m with you either way/ Nothing’s lost, no more pain/ You give me strength”, τραγουδά ο ίδιος, με μια χορωδία να τον συνοδεύει στα φωνητικά.

Το “Nothing Is Lost (You Give Me Strength)” έρχεται λίγο μετά τον δίσκο του Weeknd, Dawn FM, ο οποίος και κυκλοφόρησε τον περασμένο Ιανουάριο. Στη συνέχεια, ο καλλιτέχνης πρόκειται να βγει σε μια μεγάλη περιοδεία σε Ευρώπη, Μεξικό και Νότια Αμερική.

Ο ίδιος θα πρωταγωνιστήσει και στη σειρά του ΗΒΟ, The Idol, δια χειρός του δημιουργού του Euphoria, Sam Levinson, και με τη Lily-Rose Depp στο πλάι του.