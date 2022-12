Την πρώτη της ζωντανή εμφάνιση εδώ και μια δεκαετία πρόκειται να δώσει η Siouxsie Sioux, επιστρέφοντας στην ενεργό δράση και στους θαυμαστές της.

Η θρυλική τραγουδίστρια των Siouxsie and the Banshees πρόκειται να είναι headliner στο Latitude Festival στο Suffolk της Βρετανίας, με το 4ήμερο φεστιβάλ να λαμβάνει χώρα από τις 20 μέχρι και τις 23 Ιουλίου. Στο ίδιο φεστιβάλ, το κοινό θα απολαύσει performances των Pulp, Paolo Nutini και πολλών ακόμη καλλιτεχνών και συγκροτημάτων.

Η τελευταία εμφάνιση της Sioux έλαβε χώρα στο Meltdown Festival της Yoko Ono το 2013, ενώ η τελευταία της ηχογράφηση ήρθε το 2015. Αυτή ήταν το κομμάτι “Love Crime”, το οποίο και συμπεριλαμβανόταν στο soundtrack του φινάλε της σειράς Hannibal.

Νωρίτερα μέσα στο 2022, οι Siouxsie and the Banshees είχαν ανακοινώσει την κυκλοφορία του All Souls, ενός νέο archival δίσκου που γιορτάζει την εποχή του φθινοπώρου.

We’re thrilled to announce that #Siouxsie will be bringing her electrifying live show to Latitude 2023, headlining the BBC Sounds Stage on Sunday ✨



