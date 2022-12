Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή η θρυλική Christine McVie των Fleetwood Mac, σκορπίζοντας θλίψη σε ολόκληρο το μουσικό πεντάγραμμο. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή το βράδυ της Τετάρτης 30 Νοεμβρίου μέσα από σχετική ανάρτηση της οικογένειάς της στα κοινωνικά δίκτυα. Σύμφωνα με αυτήν, η McVie πέθανε στο νοσοκομείο έπειτα από σύντομη ασθένεια, με τους δικούς της ανθρώπους στο πλάι της.

Γεννημένη στο Lancashire της Αγγλίας το 1943 ως Christine Perfect, η McVie προερχόταν από τη βρετανική blues σκηνή των 1960s και οι πρώτες της επιτυχίες ήρθαν όσο η ίδια ήταν μέλος του συγκροτήματος των Chicken Shack. Το 1968 παντρεύτηκε τον John McVie των Fleetwood Mac, αν και το ζευγάρι θα χώριζε το 1976. Το 1969 αποχώρησε από τους Chicken Shack, για να γίνει το 1971 και επίσημα μέλος των Fleetwood Mac.

Η McVie έγραψε δεκάδες από τα πιο αγαπημένα κομμάτια τους, οκτώ εκ των οποίων συμπεριλήφθηκαν στο Greatest Hits album των Fleetwood Mac του 1988. Παρά το γεγονός ότι οι bandmates της αρέσκονταν σε κυνικούς στίχους, τα κομμάτια της McVie χαρακτηρίζονταν συχνά από την ελπίδα για ζωή. Η ίδια έγραψε τα εμβληματικά “Little Lies”, “Say You Love Me”, “Over My Head”, “Don’t Stop”, “You Make Loving Fun” και “Songbird”, αλλά και τα “Everywhere”, “Hold Me”, “Skies the Limit” και “I Do”, μαζί με δεκάδες ακόμη non-singles και B-sides.

Κατά τη διάρκεια της μακράς καριέρας της, η McVie κυκλοφόρησε και κάποια solo albums: το Christine Perfect του 1970, το Christine McVie του 1984 και το In the Meantime του 2004.

Η ίδια ήταν μέλος των Fleetwood Mac και όταν αυτοί εισήχθησαν στο Rock & Roll Hall of Fame το 1998, αποχωρώντας λίγο καιρό μετά. Η ίδια επέστρεψε το 2014 στον ρόλο στον οποίο αγαπήθηκε, αυτόν της τραγουδίστριας και keyboardist του ιστορικού συγκροτήματος.

Οι Fleetwood Mac δημοσίευσαν ένα αποχαιρετιστήριο statement ως tribute στην McVie, περιγράφοντάς την σε αυτό ως την «καλύτερη μουσικό που θα μπορούσε κανείς να έχει στη μπάντα του».

«Δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουμε τη θλίψη που μας προκαλεί ο θάνατος της Christine McVie. Υπήρξε πραγματικά μοναδική, ιδιαίτερη και ταλαντούχα άνευ ορίων», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Υπήρξαμε τυχεροί που μοιραστήκαμε μια ζωή μαζί της. Ξεχωριστά και μαζί, λατρέψαμε την Christine βαθιά και είμαστε ευγνώμονες για τις απίστευτες αναμνήσεις που έχουμε. Θα μας λείψει πολύ» κλείνει η ανακοίνωση.

Οι Fleetwood Mac bandmates της μουσικού, Stevie Nicks και Mick Fleetwood, μοιράστηκαν στα κοινωνικά δίκτυα και ξεχωριστές ανακοινώσεις και μηνύματα σχετικά με τον θάνατο της McVie. Καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως οι Garbage, Hayley Williams, ο soloist/The Charlatans frontman, Tim Burgess, και ο Mike Scott των Waterboys έκαναν το ίδιο.

