Στο TikTok πρόκειται να stream-άρουν οι Bicep τη συναυλία τους στο Alexandra Palace της ερχόμενης Παρασκευής 2 Δεκεμβρίου, με το show να βγαίνει live στο social media platform στις 23.00 τοπική ώρα.

Το ηλεκτρονικό duo αναμένεται να παρουσιάσει κομμάτια από το Isles του 2021, αλλά και νέα tracks του μέσα από το Bicep official channel @bicepmusic.

Οι θαυμαστές τους θα είναι σε θέση να τους παρακολουθήσουν ζωντανά εκείνο το βράδυ, ενώ η συναυλία τους θα επαναπροβληθεί και την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου στις 11.00 τοπική ώρα.

Μιλώντας για τη συναυλία, οι Bicep δήλωσαν: «Γιορτάζουμε το γεγονός ότι είμαστε featured ως ο electronic artist of the month στο #ElectronicMusic του TikTok με το να προβάλουμε την πρώτη από τις δύο sold out συναυλίες μας στο Alexandra Palace του Λονδίνου. Αυτή είναι η μεγαλύτερη παραγωγή μας μέχρι στιγμής».

Οι Bicep είναι τα πρόσωπα του #ElectronicMusic campaign του TikTok για τον Δεκέμβριο, ενώ είχαν προηγηθεί οι Nia Archives και Shygirl.

Το αγαπημένο dance duo πρόσφατα κυκλοφόρησε και το νέο single “Water”, featuring Clara La San.