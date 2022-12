Ήρθε για ακόμη μια χρονιά το Spotify Wrapped, όπου η δημοφιλής πλατφόρμα streaming αποκαλύπτει τι άκουσε περισσότερο η υφήλιος ως προς τους καλλιτέχνες, δίσκους και κομμάτια που φιλοξενούνται σε αυτή. Και τα νέα δεν είναι καθόλου συνταρακτικά, μιας που στην κορυφή των προτιμήσεων των χρηστών βρέθηκαν οι δημοφιλέστατοι Bad Bunny, Taylor Swift και BTS, μαζί με τους Drake και The Weekend.

Ως προς τα most-streamed κομμάτια, η λίστα περιλαμβάνει αρκετές δουλειές του Bad Bunny, όπως και των Harry Styles, Olivia Rodrigo και αρκετά TikTok faves, ενώ στην κορυφή των global podcasts βρέθηκε ο αμφιλεγόμενος Joe Rogan.

Δείτε το full rundown του Spotify Wrapped 2022 πιο κάτω:

Top Streamed Artists Globally

Bad Bunny

Taylor Swift

Drake

The Weeknd

BTS

Top Streamed Songs Globally

“As It Was” by Harry Styles

“Heat Waves” by Glass Animals

“STAY (with Justin Bieber)” by The Kid LAROI

“Me Porto Bonito” by Bad Bunny feat. Chencho Corleone

“Tití Me Preguntó” by Bad Bunny

Top Streamed Albums Globally

Un Verano Sin Ti, Bad Bunny

Harry’s House, Harry Styles

SOUR, Olivia Rodrigo

=, Ed Sheeran

Planet Her, Doja Cat

Top Popular Podcasts Globally

The Joe Rogan Experience

Call Her Daddy

Anything Goes with Emma Chamberlain

Caso 63 (All Languages)

Crime Junkie

Top Viral Artists Globally

Taylor Swift

The Weeknd

Bad Bunny

BTS

Lana Del Rey

Top Shared Lyrics Globally

“Heat Waves” by Glass Animals

“Heather” by Conan Gray

“I Love You So” by The Walters

“Summertime Sadness” by Lana Del Rey

“Somewhere Only We Know” by Keane

US Top Streamed Artists

Drake

Taylor Swift

Bad Bunny

Kanye West

The Weeknd

US Top Streamed Songs

“As It Was” by Harry Styles

“Heat Waves” by Glass Animals

“Bad Habit” by Steve Lacy

“Me Porto Bonito” by Bad Bunny feat. Chencho Corleone

“First Class” by Jack Harlow

US Top Streamed Albums

Un Verano Sin Ti, Bad Bunny

Harry’s House, Harry Styles

Dangerous: The Double Album, Morgan Wallen

Midnights, Taylor Swift

SOUR, Olivia Rodrigo

US Top Popular Podcasts

The Joe Rogan Experience

Call Her Daddy

Crime Junkie

The Daily

Armchair Expert with Dax Shepard

US Top Popular Audiobooks

I’m Glad My Mom Died, Jennette McCurdy

Harry Potter and the Sorcerer’s Stone, J.K. Rowling

It Ends with Us, Colleen Hoover

Atomic Habits, James Clear

The Subtle Art of Not Giving a F*ck, Mark Manson