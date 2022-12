Tο ακυκλοφόρητο μέχρι σήμερα κομμάτι τους, “Bullet In Your Brain”, έδωσαν στη δημοσιότητα οι Motörhead, το οποίο και θα περιλαμβάνεται στην επικείμενη extended edition του τελευταίου τους δίσκου, Black Magic, που κυκλοφόρησε το 2015.

Το expanded reissue του δίσκου θα κυκλοφορήσει στις 24 Φεβρουαρίου και θα φέρει τον τίτλο Seriously Bad Magic. Η συλλογή θα περιλαμβάνει τα δύο previously unreleased cuts των “Greedy Bastards” και “Bullet In Your Brain”, με το δεύτερο να είναι τώρα διαθέσιμο ως preview.

Ακούστε το εδώ:

Motörhead to release 𝗕𝗮𝗱 𝗠𝗮𝗴𝗶𝗰: 𝙎𝙀𝙍𝙄𝙊𝙐𝙎𝙇𝙔 𝗕𝗔𝗗 𝗠𝗔𝗚𝗜𝗖 on February 24th 2023!

Single ‘Bullet In Your Brain’ out now, watch/listen here: https://t.co/hFSrnqNBCZ

Pre-order here: https://t.co/H6mrg8R5W1

#motörhead #seriouslybadmagic #bulletinyourbrain pic.twitter.com/hzxwOK6rRq