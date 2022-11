Την κυκλοφορία ενός νέου σόλο δίσκου του ανακοίνωσε ο εμβληματικός συνθέτης, Ryuichi Sakamoto, ο οποίος θα φέρει τον τίτλο 12. Η νέα αυτή δισκογραφική δουλειά θα είναι ο πρώτος non-soundtrack δίσκος του από το async του 2017 και πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 17 Ιανουαρίου από τη Milan Records.

Ο Sakamoto συνέθεσε τον 12-track δίσκο ως ένα ηχητικό ημερολόγιο της θεραπείας στην οποία υπεβλήθη για τον καρκίνο 4ου σταδίου από τον οποίο πάσχει. «Όταν επέστρεψα επιτέλους στη νέα μου πρόχειρη κατοικία μετά από μια μεγάλη εγχείρηση, έπιασα τον εαυτό μου να ψάχνει για το synthesizer», δήλωσε ο 70χρονος συνθέτης. «Δεν είχα πρόθεση να συνθέσω κάτι. Απλά ήθελα να βυθιστώ στον ήχο. Λογικά θα συνεχίσω αυτό το άτυπο ημερολόγιο».

Κάθε ένα από τα δώδεκα κομμάτια του δίσκου φέρει έναν τίτλο που αποτελείται από οκτώ ψηφία, τα οποία και παραπέμπουν στην ημερομηνία σύνθεσής τους.

Ο Sakamoto πρόκειται να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά μέσα από ένα livestreamed solo piano concert που θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου. Η συναυλία ηχογραφήθηκε για περισσότερη από μία εβδομάδα στο 509 Studio της Ιαπωνίας και όσοι αποκτήσουν εισιτήρια για αυτήν θα έχουν στη διάθεσή τους και ένα exclusive preview του νέου δίσκου πριν αυτός κυκλοφορήσει.

«Δεν έχω πλέον την ενέργεια για live συναυλίες» δήλωσε ο Sakamoto. «Αυτή είναι ίσως η τελευταία φορά που θα με δείτε κατ΄ αυτόν τον τρόπο».

Δείτε το artwork και την tracklist του 12 πιο κάτω.

Ο δίσκος είναι διαθέσιμος για προπαραγγελίες, ενώ η Milan Records πρόκειται να κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα το A Tribute to Ryuichi Sakamoto – To the Moon and Back, στο οποίο και συμμετέχουν οι Thundercat, Devonté Hynes, Hildur Guðnadóttir και πολλοί ακόμη.

12 Artwork:

12 Tracklist: