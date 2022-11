Την επανακυκλοφορία του Coexist για τη 10η επέτειό του ανακοίνωσαν οι xx, με το επιτυχημένο trio να σκοπεύει να κυκλοφορήσει το indie pop classic σε μορφή βινυλίου. Η expanded deluxe version του LP είναι ήδη διαθέσιμη για streaming στις digital υπηρεσίες, ενώ το crystal clear vinyl edition του αναμένεται να βρεθεί στα δισκοπωλεία από τις 13 Ιανουαρίου.

Οι Romy Madley Croft, Oliver Sim και Jamie xx εμφανίστηκαν και σε ένα σπέσιαλ επεισόδιο του Apple Music show, Interludes Radio, όπου και προσκάλεσαν τους fans τους να μοιραστούν εμπειρίες τους σχετικές με το Coexist ανά τα χρόνια.

Ακούστε πιο κάτω τη digital deluxe version του Coexist, με live versions των κομματιών “Angels”, “Chained” και “Reunion & Sunset”.

Ο τελευταίος δίσκος των xx ήταν το I See You του 2017. Έκτοτε, τα μέλη του συγκροτήματος έχουν παρουσιάσει solo projects, όπως ο δίσκος Hideous Bastard του Oliver Sim και τα πρόσφατα singles του Jamie xx, “LET’S DO IT AGAIN” και “KILL DEM”.

Coexist Vinyl Reissue Artwork:

Coexist (Deluxe Edition) Tracklist: