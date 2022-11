Τον 20ο δίσκο της καριέρας τους πρόκειται να κυκλοφορήσουν οι psych-rock βετεράνοι, Brian Jonestown Massacre, ο οποίος και θα φέρει τον τίτλο Your Future Is Your Past. Ο δίσκος αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 2 Φεβρουαρίου και το συγκρότημα έδωσε στη δημοσιότητα το ομώνυμο single, “The Future Is Your Past”, ανακοινώνοντας επίσης μια σειρά από συναυλίες σε βρετανικό και ιρλανδικό έδαφος για τις αρχές του 2023.

«Ο γιος μου ο Wolfgang είναι πολύ διαφορετικός από εμένα, ευτυχώς, όμως έχουμε τόσα πράγματα κοινά: τον χορό, το να καταστρώνουμε κομμάτια και το να δίνουμε τη φωνή μας σε παράξενους συνδυασμούς λέξεων και ιδεών που μας κάνουν να γελάμε, ή βγάζουν νόημα για εμάς με κάποιον τρόπο», δήλωσε ο frontman του συγκροτήματος, Anton Newcombe. «Σε ένα σημείο, άρχισα να καταγράφω αυτές τις λέξεις και τυχαίες σκέψεις για να χρησιμοποιηθούν ως τίτλοι».

Ο ίδιος προσθέτει: «Ένιωθα σαν να είναι όλα τόσο στενόχωρα και δίχως ελπίδα, όμως δεν είμαι αβοήθητος. Αποφάσισα να τραγουδήσω ύμνους που θα με ενδυναμώσουν, για να θυμηθώ να θυμάμαι, να πολεμήσω το τέρας μέχρι να πεθάνει… αυτά δεν είναι κομμάτια για την εποχή του COVID, για αυτές τις εποχές πολέμου και κρίσης μετά την κρίση, είναι κομμάτια για κάθε εποχή».

Η περιοδεία των Brian Jonestown Massacre θα ξεκινήσει στο Falmouth της Βρετανίας στις 28 Ιανουαρίου, κάνοντας στάση σε πόλεις όπως το Δουβλίνο, το Belfast, το Liverpool, το Manchester και άλλες. Δείτε πιο κάτω όλα τα dates όπως και την tracklist του Your Future Is Your Past.

Our Future Is Your Past Tracklist:

Do Rainbows Have Ends Nothing Can Stop the Sound The Light Is About to Change Fudge Cross Eyed Gods As the Carousel Swings The Mother of All Fuckers All The Feels Your Mind Is My Café Stuck to Yous

The Brian Jonestown Massacre 2023 Tour Dates:

01/28 – Falmouth, UK @ Princess Pavilions

01/29 – Bristol, UK @ SWX

01/30 – Brighton, UK@ Concord

02/01 – Brighton, UK @ Concorde 2

02/02 – Norwich, UK @ Epic Studios

02/03 – Brimingham, UK @ Academy 2

02/04 – Manchester, UK @ Ritz

02/05 – Glasgow, UK @ Barrowlands

02/06 – Edinburgh, UK @ La Belle Angele

02/07 – Newcastle, UK @ Riverside

02/09 – Dublin, IE @ Academy

02/10 – Belfast, UK @ Limelight T

02/11 – Liverpool, UK @ Camp & Furnace

02/12 – Nottingham, UK @ Rock City

02/14 – Leeds, UK @ Stylus

02/15 – London, UK @ Forum