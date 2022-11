Αποχώρησε από το Twitter ο Trent Reznor την Κυριακή 20 Νοεμβρίου, έχοντας πρώτα αποκαλέσει «ντροπιαστικό» το takeover του μέσου από τον Elon Musk.

Από την ημέρα που ο Musk εξαγόρασε το Twitter, το μισό προσωπικό της εταιρείας φαίνεται πως έχει απολυθεί, ενώ οι χρήστες αναγκάζονται να προχωρήσουν στην πληρωμή συνδρομής 8 δολαρίων το μήνα για να διατηρήσουν το μπλε verification checkmark στο προφίλ τους. Ο ίδιος ο Musk φαίνεται να έδωσε και εντολή για την επαναφορά του λογαριασμού του Donald Trump, ο οποίος και είχε διαγραφεί έπειτα από την επίθεση στο Καπιτώλιο και αναρτήσεις με ψευδείς ειδήσεις, hate speech και άλλα πολλά.

Όσο ο Trent Reznor μιλούσε για τη δουλειά του ίδιου και του Atticus Ross πάνω στο score της ταινίας Bones and All, ο τραγουδιστής ερωτήθηκε από το Hollywood Reporter για τη γνώμη του πάνω στην εξαγορά του Twitter από τον Musk. «Ντροπή», απάντησε ο Nine Inch Nails frontman συνεχίζοντας: «Είμαι έτοιμος να αποχωρήσω. Δεν χρειαζόμαστε την αλαζονεία της τάξης των δισεκατομμυριούχων ώστε να αισθανόμαστε ότι αυτοί μπορούν απλά να έρθουν και να λύσουν τα πάντα».

Ο Reznor δήλωσε μάλιστα ότι σκεπτόταν να αποχωρήσει από το Twitter πολύ πριν ο Musk αγοράσει την εταιρεία. «Ακόμη και χωρίς αυτόν εμπλεκόμενο, απλά βρίσκω ότι έχει μετατραπεί σε ένα πολύ τοξικό περιβάλλον. Για την ψυχική μου υγεία, πρέπει να φύγω από αυτό. Δεν αισθάνομαι καλά εκεί μέσα πλέον».

Το Twitter account του καλλιτέχνη απενεργοποιήθηκε τελικά το απόγευμα της Κυριακής, με τον ίδιο να αποχαιρετά τους 1.6 εκατομμύρια followers του στο δημοφιλές social platform.