Με τέσσερα βραβεία για το επιτυχημένο Motomami έφυγε η Rosalía από τα Latin Grammys 2022, έχοντας εμφανιστεί πρώτα στην τελετή του λαμπερού θεσμού για να ερμηνεύσει μερικά από τα αγαπημένα κομμάτια του κοινού.

Η Ισπανίδα τραγουδίστρια παρουσίασε τα Hentai”, “La Fama” και “Despechá” στα βραβεία, τα οποία και απονεμήθηκαν στις 17 Νοεμβρίου στο Las Vegas. Τα βραβεία που η ίδια κέρδισε για το Motomami ήταν τα Album of the Year, Best Alternative Music Album, Best Engineered Album και Best Recording Package.

Το Motomami κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάρτιο με το Motomami+ να έρχεται τον Σεπτέμβριο μαζί με το “Despechá” ως πρώτο single.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η Rosalia κυκλοφόρησε και το “Milionària”, που χρησιμοποιήθηκε στο soundtrack της πρόσφατης ταινίας του Netflix, Do Revenge.

Δείτε ολόκληρη την performance της Rosalía: