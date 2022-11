Το “You Will Never Work In Television Again” ερμήνευσαν οι Smile στην εκπομπή του Jimmy Fallon, The Tonight Show With Jimmy Fallon, το βράδυ της Παρασκευής 18 Νοεμβρίου.

Αποτελούμενοι από τους Thom Yorke και Jonny Greenwood των Radiohead και από τον Tom Skinner των Sons Of Kemet, οι Smile κυκλοφόρησαν τον δίσκο A Light For Attracting Attention τον περασμένο Μάιο, με το “You Will Never Work In Television Again” ως το lead single αυτού.

Κάνοντας λοιπόν ένα διάλειμμα από την περιοδεία του, το supergroup εμφανίστηκε στον Fallon για μια ερμηνεία του κομματιού.

Δείτε εδώ την performance τους: