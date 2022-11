Μια “2022 version” του “Comfortably Numb” των Pink Floyd κυκλοφόρησε ο Roger Waters, η οποία και ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας του στη Βόρεια Αμερική στην πρόσφατη This Is Not A Drill tour του ίδιου.

Το reworked κομμάτι αποτελείται από συμμετοχές των Joey Waronker (Atoms For Peace, Ultraísta), Nigel Godrich (παραγωγός των Radiohead και μέλος των Ultraísta), αλλά και των touring μουσικών και καλλιτεχνών Jonathan Wilson, Gus Seyffert, Dave Kilminster, Jon Carin, Shanay Johnson και Amanda Belair.

«Κατά τη διάρκεια του Lockdown έφτιαξα ένα demo μιας νέας εκδοχής του “Comfortably Numb” ως ένα opener της περιοδείας This Is Not A Drill», εξήγησε ο Waters σε σχετικές του δηλώσεις.

«Το διαμόρφωσα σε A Minor, για να το κάνω πιο σκοτεινό και το συνέθεσα χωρίς solos, με εξαίρεση τις συγχορδίες του outro, όπου έχουμε ένα όμορφο female φωνητικό solo από τη Shanay Johnson, μιας από τις νέες μας τραγουδίστριες».

Ο πάλαι ποτέ co-vocalist και μπασίστας των Pink Floyd αναμένεται να συνεχίσει την farewell tour του την επόμενη χρονιά, έχοντας ανακοινώσει και νέες συναυλίες σε Ευρώπη και Αμερική.