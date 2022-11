Το “Heart-Shaped Box” των Nirvana διασκεύασε πρόσφατα σε συναυλία του στη Μαλαισία ο Jack White, δίνοντας νέα πνοή στο κλασικό κομμάτι του 1993.

Επιλέγοντας μια blues rock αντιμετώπιση αντί για το παραδοσιακό Seattle fuzz του κομματιού, ο White τραγουδά σε υψηλότερες νότες με το κοινό να απολαμβάνει τη στιγμή.

Ο White κυκλοφόρησε την περασμένη χρονιά δύο original albums, τα Fear of the Dawn and Entering Heaven Alive, αλλά και μια σειρά από covers κομματιών των The Stooges, Mazzy Star, Black Flag και άλλων. Ο ίδιος τίμησε την εκλιπούσα Loretta Lynn με ένα cover του κομματιού της, “Van Lear Rose”, ενώ το επόμενο διάστημα πρόκειται να τον απολαύσουμε σε έναν υποκριτικό ρόλο στην επικείμενη ταινία του Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon.