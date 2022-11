Ένα νέο live album κυκλοφόρησαν οι DIIV στο οποίο και περιλαμβάνεται μουσική του συγκροτήματος από ένα unplugged acoustic show που δόθηκε περισσότερο από μισή δεκαετία πριν.

Ο δίσκος, που ηχογραφήθηκε στο Murmrr Theatre του Brooklyn τον Αύγουστο του 2017, περιλαμβάνει συνθέσεις από τους δύο πρώτους δίσκους τους, τους Oshin του 2012 και Is The Is Are του 2016, ενώ παρουσιάζονται και δύο covers στο κομμάτι των My Bloody Valentine, “When You Sleep”, όπως και στο “Hollow” του Alex G.

«Τον Αύγουστο του 2017 ήμουν νηφάλιος για πέντε μήνες και οι DIIV δεν είχαν δώσει συναυλία για σχεδόν έναν χρόνο», δήλωσε ο bandleader τους, Cole Smith, σε σχετικό statement. «Ο φίλος μας ο Ric μας βοήθησε να στήσουμε ένα intimate acoustic show σε ένα θέατρο της πόλης μας, του Brooklyn. Διακοσμήσαμε τη σκηνή με πράγματα από το σπίτι μας και παίξαμε τα home videos μας σε μια τηλεόραση».

«Προσκαλέσαμε φίλους και οικογένεια και παίξαμε κομμάτια από τους δύο πρώτους δίσκους μας και κομμάτια άλλων καλλιτεχνών που τα νιώθαμε σημαντικά ως μπάντα. Ήταν ενός είδους reset. Ηχογραφήσαμε τη συναυλία και την ξεχάσαμε για μερικά χρόνια. Πρόσφατα βρήκαμε τις ηχογραφήσεις και σκεφτήκαμε ότι ο κόσμος ίσως θα ήθελε να τις ακούσει».

Δείτε τους DIIV να ερμηνεύουν το “Dopamine” live στο Murmrr Theatre και ακούστε πιο κάτω ολόκληρο τον δίσκο: