Τη 17η έκδοση της Bootleg Series του παρουσίασε ο Bob Dylan, η οποία και επικεντρώνεται στο comeback album και νικητή του Grammy Album of the Year του 1997, Time Out of Mind. Ο δίσκος αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 27 Ιανουαρίου από την Columbia Records και τη Legacy Recordings.

Το Bob Dylan – Fragments – Time Out of Mind Sessions (1996-1997): The Bootleg Series Vol. 17 πρόκειται να κυκλοφορήσει σε πενταπλό CD ή δεκαπλό LP, με τη συλλογή να αποτελείται από ένα complete remix του original album, δύο πλήρεις δίσκους με studio outtakes και alternates, αλλά και δύο live compilations. Διαθέσιμη θα είναι και μια έκδοση με διπλό CD ή τετραπλό LP, επίσης μαζί με την νέα remastered edition επιλεγμένα live cuts.

Η ανακοίνωση της κυκλοφορίας του boxset έρχεται λίγο μόλις διάστημα έπειτα από την 25η επέτειο του Time Out of Mind τον περασμένο Σεπτέμβριο. Όταν ο δίσκος είχε κυκλοφορήσει, επρόκειτο για την 30η δουλειά του Dylan, αλλά και τη μεγάλη του επιστροφή στη δισκογραφία επτά χρόνια μετά το τελευταίο του πόνημα. Από τον δίσκο προέκυψαν τα επιτυχημένα singles “Love Sick” και “Not Dark Yet”, ενώ αυτός απέσπασε τρία βραβεία Grammy. Πρόκειται επίσης για την τελευταία συνεργασία του Dylan με τον παραγωγό Daniel Lanois.

Νωρίτερα μέσα στον Νοέμβριο, ο Dylan κυκλοφόρησε και μια συλλογή με δοκίμια πάνω στη μουσική με τίτλο The Philosophy of Modern Song.

Ακούστε το alternate take για το “Love Sick”:

Bob Dylan – Fragments – Time Out of Mind Sessions (1996-1997): The Bootleg Series Vol. 17 Artwork:

Bob Dylan – Fragments – Time Out of Mind Sessions (1996-1997): The Bootleg Series Vol. 17 Tracklist:

Disc 1: Time Out of Mind (2022 Remix)

Love Sick Dirt Road Blues Standing in the Doorway Million Miles Tryin’ to Get to Heaven ‘Til I Fell in Love with You Not Dark Yet Cold Irons Bound Make You Feel My Love Can’t Wait Highlands

Disc 2: Outtakes and Alternates

The Water Is Wide (8/19/96, Teatro) Dreamin’ of You (10/1/96, Teatro) Red River Shore – version 1 (9/26/96, Teatro) Love Sick – version 1 (1/14/97, Criteria Studios) ‘Til I Fell in Love with You – version 1 (10/3/96, Teatro) Not Dark Yet – version 1 (1/11/97, Criteria Studios) Can’t Wait – version 1 (1/21/97, Criteria Studios) Dirt Road Blues – version 1 (1/12/97, Criteria Studios) Mississippi – version 1 (1/11/97, Criteria Studios) ‘Til I Fell in Love with You – version 2 (1/16/97, Criteria Studios) Standing in the Doorway – version 1 (1/13/97, Criteria Studios) Tryin’ to Get to Heaven – version 1 (1/18/97, Criteria Studios) Cold Irons Bound (1/9/97, Criteria Studios)

Disc 3: Outtakes and Alternates

Love Sick – version 2 (1/14/97, Criteria Studios) Dirt Road Blues – version 2 (1/20/97, Criteria Studios) Can’t Wait – version 2 (1/14/97, Criteria Studios) Red River Shore – version 2 (1/19/97, Criteria Studios) Marchin’ to the City (1/5/97, Criteria Studios) Make You Feel My Love – take 1 (1/5/97, Criteria Studios) Mississippi – version 2 (1/11/97, Criteria Studios) Standing in the Doorway – version 2 (1/13/97, Criteria Studios) ‘Til I Fell in Love with You – version 3 (1/16/97, Criteria Studios) Not Dark Yet – version 2 (1/18/97, Criteria Studios) Tryin’ to Get to Heaven – version 2 (1/12/97, Criteria Studios) Highlands (1/16/97, Criteria Studios)

Disc 4: Live (1998-2001)

Love Sick (6/24/98, Birmingham, UK) Can’t Wait (2/6/99, Nashville, TN) Standing In The Doorway (10/6/00, London, UK) Million Miles (1/31/98, Atlantic City, NJ) Tryin’ to Get to Heaven (9/20/00, Birmingham, UK) ‘Til I Fell in Love with You (4/5/98, Buenos Aires, AR) Not Dark Yet (9/22/00, Sheffield, UK) Cold Irons Bound (5/19/00, Oslo, NO) Make You Feel My Love (5/21/98, Los Angeles, CA) Can’t Wait (5/19/00, Oslo, NO) Mississippi (11/15/01, Washington, DC) Highlands (3/24/01, Newcastle, AU)

Disc 5: Bonus Disc