Μετά τη διάλυση των Smiths το 1987, ο Andy Rourke συνέχισε την μουσική του καριέρα συμμετέχοντας σε διάφορα νέα συγκροτήματα, το πιο πρόσφατο εκ των οποίων είναι οι Blitz Vega στο οποίο και παίζει με τον πρώην κιθαρίστα των Happy Mondays, Kav Blaggers. Το duo μόλις κυκλοφόρησε ένα νέο single με τίτλο “Strong Forever”, στο οποίο συμμετέχει και ο Johnny Marr, στην πρώτη του συνεργασία με τον πάλαι ποτέ bandmate του εδώ και 35 ολόκληρα χρόνια!

Το “Strong Forever” αναμένεται να περιλαμβάνεται στον επικείμενο δίσκο των Blitz Vega, με τον Rourke να δηλώνει στο περιοδικό Rolling Stone, ότι αυτό είχε ηχογραφηθεί αρχικά με τον τότε Kasabian frontman, Tom Meighan, για μια ποδοσφαιρική καμπάνια anti-bullying. Το πλάνο φυσικά ναυάγησε όταν ο Meighan καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία το 2020.

Ο Blaggers τότε αντικατέστησε τα φωνητικά του Meighan, με τον Rourke να επικοινωνεί με έναν φίλο από τα παλιά για να συμμετέχει και εκείνος στο κομμάτι. «Ήθελα να κάνω ακριβώς ό,τι κάνει ο Johnny”, ανέφερε ο Rourke στο RS. «Έχει έναν πολύ χαρακτηριστικό ήχο, και αυτό ακριβώς έκανε. Λατρεύουμε αυτό που έφερε στο κομμάτι».

Ο Marr είχε προηγουμένως εμφανιστεί onstage με τον Rourke ένα μήνα πριν, όταν ο ίδιος βρισκόταν σε περιοδεία μαζί με τους Killers. Μαζί ερμήνευσαν Smiths classics όπως το “There Is a Light That Never Goes Out” και “How Soon Is Now?”, ενώ ο Marr έπαιξε μαζί με τους Killers και ακόμη μια εκδοχή του “This Charming Man”.