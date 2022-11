Η Universal Music Group γιορτάζει την μουσική κληρονομιά των Guns N’ Roses με το απόλυτο Use Your Illusion I & II box set που συμπεριλαμβάνει φυσικά τις πολυπλατινένιες κυκλοφορίες του συγκροτήματος από το 1991, στην remastered εκδοχή τους και όχι μόνο!

Το Use Your Illusion I περιλαμβάνει ανάμεσα στα κομμάτια και τη διασκευή του συγκροτήματος στο "Live and Let Die" του Paul McCartney, την επιτυχία "Don't Cry" και μια από τις πιο εμβληματικές hard rock μπαλάντες που γράφτηκαν ποτέ, το “November Rain”.

Το Use Your Illusion II περιλαμβάνει τα hit singles "You Could Be Mine", "Civil War", το "Knocking On Heaven's Door" του Bob Dylan, καθώς και μια πιο εναλλακτική έκδοση του "Don 't Cry” με διαφορετικούς στίχους.

Το ολοκαίνουριο boxset θα περιλαμβάνει 97 τραγούδια, εκ των οποίων τα 63 είναι ακυκλοφόρητα μέχρι στιγμής, όπως και ένα μίνι βιβλίο 100 σελίδων με αδημοσίευτες μέχρι σήμερα φωτογραφίες και ντοκουμέντα του συγκροτήματος.

Βρείτε και ακούστε τα remastered albums Use Your Illusion I & 2, ψηφιακά, εδώ:

https://gunsnroses.lnk.to/UYIGREPR