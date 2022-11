Το νέο video του “Rich Spirit” μοιράστηκε με το κοινό ο Kendrick Lamar, το οποίο και αποτελεί το τρίτο στη σειρά κομμάτι του Mr. Morale & The Big Steppers που αποκτά το συνοδευτικό του visual.

Έτσι, έπειτα από τα videos για τα “N95” και “We Cry Together” – που κυκλοφόρησαν τον Μάιο και τον Σεπτέμβριο αντίστοιχα – το νέο drop του καλλιτέχνη έρχεται σε σκηνοθεσία του Calmatic με τον Lamar να αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Δείτε εδώ το clip:

Η κυκλοφορία έρχεται μία μόλις ημέρα μετά την είδηση ότι ο Lamar είναι υποψήφιος για οκτώ Grammy Awards, μεταξύ των οποίων για τα Record Of The Year, Song Of The Year, Best Rap Performance, Best Rap Song και Best Music Video.

Το Mr. Morale & The Big Steppers κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάιο και είναι ο πέμπτος δίσκος του Lamar.