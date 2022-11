Μια διασκευή του γιορτινού “Please Come Home for Christmas” παρουσίασαν οι Offspring, βασισμένοι στο κλασσικό κομμάτι του Charles Brown.

Κυκλοφορώντας το υπό τον extended τίτλο “Bells Will Be Ringing (Please Come Home for Christmas)”, το συγκρότημα μένει σε μεγάλο βαθμό πιστό στο original του 1960, με τον vocalist τους, Dexter Holland, να συνοδεύεται από backing χορωδία και από ένα solo του κιθαρίστα Noodles να ακούγεται προς το τέλος του κομματιού..

Το κομμάτι αποτελεί τη δεύτερη χριστουγεννιάτικη διασκευή των Offspring από το 2020, όταν και είχαν κυκλοφορήσει τη δική τους version για το κομμάτι της Darlene Love από το 1963, “Christmas (Baby Please Come Home)”. «Πάντοτε αγαπούσαμε την κλασσική εκδοχή του Charles Brown για το κομμάτι», δήλωσε ο Dexter Holland, συμπληρώνοντας ότι αυτό δεν έχει εκτιμηθεί όσο θα έπρεπε.

Το κομμάτι του Charles Brown είχε διασκευαστεί πριν από τους Offspring και από μουσικούς και συγκροτήματα όπως οι Eagles, Jon Bon Jovi και Kelly Clarkson.