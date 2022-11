Ο αγαπημένος ερμηνευτής ολοκλήρωσε ένα τριήμερο residency στην εκπομπή του Jimmy Fallon, τραγουδώντας κατά τη διάρκειά του κομμάτια από τον νέο δίσκο διασκευών του με τίτλο Only the Strong Survive

Ζωντανές εκδοχές των κομματιών “Nightshift” και “Turn Back the Hands of Time” ερμήνευσε ο Bruce Springsteen στο Tonight Show του Jimmy Fallon, όπου και ολοκλήρωσε ένα τριήμερο residency εμφανίσεων.

Ο Springsteen ερμήνευσε τα κομμάτια που προέρχονται από τον νέο δίσκο διασκευών του με τίτλο Only the Strong Survive, έχοντας ερμηνεύσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα τη δική του version στο κομμάτι του Frank Wilson, “Do I Love You (Indeed I Do)”.

Στο επεισόδιο της Τρίτης 15 Νοεμβρίου, το Αφεντικό ερμήνευσε το “Turn Back the Hands of Time” του Tyrone Davis από το 1970, ενώ την επόμενη μέρα σειρά είχε το “Nightshift” των Commodores από το 1985, το οποίο και ήταν το πρώτο single για το Only The Strong Survive τον περασμένο μήνα.

Δείτε τα σχετικά βίντεο:

Το τριήμερο Fallon residency του Springsteen μπορεί να τελείωσε, με τον ίδιο να εμφανίζεται για πρώτη φορά στην εκπομπή ως μουσικός καλεσμένος, ο ίδιος ωστόσο αναμένεται να επιστρέψει σε αυτήν και για το επεισόδιό της για το Thanksgiving.

Αναμείνατε λοιπόν για περισσότερο Springsteen τις επόμενες ημέρες!