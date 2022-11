Μια διασκευή του “Must Be Santa” του Bob Dylan παρουσίασε ο Kurt Vile για το Spotify Singles: Holiday Collection. Γραμμένο στην πραγματικότητα από τους Bill Fredericks και Hal Moore, το κομμάτι διασκευάστηκε από τον Bob Dylan το 2009 για το Christmas in the Heart και έκτοτε θεωρείται Christmas classic.

Στη διασκευή του Vile για το “Must Be Santa” συμμετέχουν στα backing vocals και οι δύο κόρες του, εντυπωσιάζοντας με τις φωνητικές τους ικανότητες.

Σε σχετικό press release, ο Vile μίλησε για το cover:

«Όταν μου ζητήθηκε να συμμετέχω σε αυτή τη χριστουγεννιάτικη συλλογή, μου είπαν ότι μπορώ να κάνω όποιο χριστουγεννιάτικο κομμάτι θέλω, αρκεί να μην έχει επαναληφθεί από κάποιον άλλο στη σειρά. Μου φάνηκε ωραίο που με προσκάλεσαν, όμως δεν ήξερα αν μπορούσα να ερμηνεύσω ένα χριστουγεννιάτικο κομμάτι. Τότε το μυαλό μου πήγε στη στιγμή που ο John Agnello μου έδειξε την εκδοχή του Bob Dylan για το “Must Be Santa” όσο δημιουργούσαμε τον δίσκο Smoke Ring for My Halo. Είναι ένα ξεκαρδιστικό video (μου έδειξε αυτό πρώτα), και δείχνει ένα θεότρελο χριστουγεννιάτικο πάρτι. Ο Bob Dylan φορά μια περούκα και κάποιος μπαίνει πετώντας από ένα παράθυρο. Όλο αυτό το διάστημα νόμιζα πως είναι ένα κομμάτι του Bob Dylan. Είναι πολύ catchy και το κάνει δικό του όπως συνηθίζει. Σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να κάνω το “Must Be Santa” του Bob Dylan αν δεν ήταν πιασμένο. Και μετά συνειδητοποίησα ότι είναι στην πραγματικότητα ένα κλασσικό χριστουγεννιάτικο κομμάτι γραμμένο πολύ παλιά, όμως και πάλι ήθελα να το κάνω εξαιτίας του τρόπου που το έκανε ο Bob. Ήθελα να γίνω ο τύπος που θα επιχειρούσε να το καταφέρει».

Ακούστε εδώ τη διασκευή του Kurt Vile: