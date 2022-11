Ένα εβδομαδιαίο “takeover” του Tonight Show Starring Jimmy Fallon ξεκίνησε ο Bruce Springsteen το βράδυ της Δευτέρας 14 Νοεμβρίου, στα πλαίσια της προώθησης του νέου του δίσκου διασκευών, Only the Strong Survive. Το Αφεντικό συνομίλησε με τον δημοφιλή παρουσιαστή, σε μια συζήτηση εφ’ όλης της ύλης.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Springsteen επιβεβαίωσε στον παρουσιαστή ότι καμιά φορά κοιμάται με την κιθάρα στο προσκέφαλό του, αναγνωρίζοντας επίσης την ομοιότητα των κινήσεών του στο video του “Dancing in the Dark” με αυτές του χορού του Carlton στο Fresh Prince of Bel-Air!

Ερωτώμενος αν θα εμφανιστεί στην επικείμενη περιοδεία της Taylor Swift με τίτλο “Eras Tour” λόγω της κοινής σύνδεσής τους με τον Jack Antonoff, ο Springsteen αποκρίθηκε: «Λοιπόν, θα είμαι, γιατί η κόρη μου θα φροντίσει ώστε να είμαι. Και εκείνη είναι ευπρόσδεκτη στην E Street ανά πάσα στιγμή!».

Σε άλλο σημείο του επεισοδίου, ο Springsteen συζήτησε για το Only the Strong Survive, ενώ ερμήνευσε ζωντανά και το κομμάτι “Do I Love You (Indeed I Do)”.

Δείτε υλικό από την εμφάνιση του Αφεντικού στο Tonight Show Starring Jimmy Fallon: