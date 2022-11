Ζευγάρι στη ζωή, αλλά και δύο από τους πλέον επιτυχημένους καλλιτέχνες όλων των εποχών είναι η Beyoncé και ο σύζυγός της, JAY-Z, με τους δύο τους να σπάνε φέτος από κοινού το μυθικό ρεκόρ των περισσότερων υποψηφιοτήτων για Grammy όλων των εποχών. Το ζευγάρι φαίνεται πως ισοφάρισε αυτή τη χρονιά, αποσπώντας συνολικά 88 ολόκληρες υποψηφιότητες μέσα στην πολυετή τους καριέρα στη μουσική βιομηχανία.

Ο JAY-Z, ο οποίος κατείχε το προηγούμενο ρεκόρ με 83 υποψηφιότητες, απέσπασε φέτος ακόμη πέντε, με την Beyoncé να πραγματοποιεί το πολυαναμενόμενο μουσικό της comeback με εννέα υποψηφιότητες. Μεταξύ αυτών είναι αυτές στις κατηγορίες Best Dance/Electronic Album και Album of the Year για το επιτυχημένο Rnaissance. Παράλληλα, το lead single “Break My Soul” προτάθηκε στην κατηγορία Best Dance/Electronic Recording, Song of the Year και Record of the Year, ενώ η ίδια είναι υποψήφια και στις κατηγορίες Best R&B Performance (“Virgo’s Groove”), Best Traditional R&B Performance (“Plastic Off the Sofa”), Best R&B Song (“Cuff It”) και Best Song Written for Visual Media, για το “Be Alive” από την ταινία King Richard.

Στην τρίτη θέση ως καλλιτέχνης με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην καριέρα του βρίσκεται ο θρυλικός Paul McCartney, με 81 υποψηφιότητες, ενώ στην τέταρτη ακολουθεί ο Quincy Jones με 80.