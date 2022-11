Έχοντας κυκλοφορήσει την προηγούμενη εβδομάδα το κομμάτι “Pretty Boy”, στο οποίο και συνεργάζεται με τον Johnny Marr, ο Noel Gallagher φαίνεται πως αποκάλυψε στους θαυμαστές του πότε αναμένεται να κυκλοφορήσει ο νέος δίσκος του και follow up του LP του 2017, Who Built The Moon?.

Σύμφωνα με την εγκυρότατη (!) Sun και τη στήλη Bizarre, το πάλαι ποτέ μέλος των Oasis ανέφερε ότι η κυκλοφορία του δίσκου θα πραγματοποιηθεί όταν η ομάδα του ίδιου, Manchester City, βρεθεί για τον τελικό της παρούσας σεζόν της Premier League στην Κωνσταντινούπολη!

«Η ομάδα τα πάει καλά, έχουμε μία καλή σεζόν. Λογικά θα είμαστε στην Κωνσταντινούπολη [για τον τελικό του Champions League] όταν ο νέος δίσκος μου θα κυκλοφορεί τον ερχόμενο Μάιο, οπότε αυτό θα ήταν ωραίο», ανέφερε ο ίδιος!

«Δεν μπορώ να αποκαλύψω πώς θα ονομάζεται ωστόσο ο δίσκος».

Για να δούμε λοιπόν, θα έχει τελικά ο Μάιος Manchester City στον τελικό του Champions League και νέο δίσκο Noel Gallagher, ή θα αρκεστούμε μόνο στο δεύτερο;