Σε ηλικία 76 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην frontman των Nazareth, Dan McCafferty. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή από τον μπασίστα των Nazareth, Pete Agnew, ο οποίος και ανάρτησε τη σχετική ανακοίνωση στα κοινωνικά μέσα αποχαιρετώντας τον καλύτερό του φίλο συγκινημένος.

Ο McCafferty υπήρξε ο τραγουδιστής των Nazareth από τον σχηματισμό τους το 1968 μέχρι και το 2013, όταν η μπάντα ανακοίνωσε την απόσυρσή της από την ενεργό δράση για λόγους υγείας. Ο ίδιος εμφανίστηκε σε όλους τους δίσκους των Nazareth μέχρι και το 2014, από την ομώνυμη πρώτη τους δουλειά το 1971, ενώ έβγαινε σε περιοδεία μαζί τους επί 45 ολόκληρα χρόνια.

Ο τελευταίος δίσκος των Nazareth στον οποίο συμμετείχε ο McCafferty ήταν το Rock ‘n’ Roll Telephone του 2014.

Το 2019, ο McCafferty κυκλοφόρησε το Last Testament, τον τρίτο και τελευταίο solo δίσκο του, μετά τα Dan McCafferty του 1975 and και Into The Ring του 1987

Η μπάντα παραμένει ενεργή, με τον Pete Agnew να είναι το μόνο original μέλος της και με lead singer τον Carl Sentance.

Νωρίτερα μέσα στο 2022, το ιδρυτικό μέλος τους, Manny Charlton, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.