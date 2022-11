Ακούστε το νέο τους single με τίτλο “Must Have Been New”

Την κυκλοφορία του πρώτου τους δίσκου μετά από περισσότερη από μια δεκαετία ανακοίνωσαν οι dEUS, οι οποίοι και μοιράστηκαν με τους θαυμαστές τους το νέο τους single με τίτλο “Must Have Been New”.

Η αγαπημένη μπάντα από το Βέλγιο που ενέπνευσε συγκροτήματα όπως οι Muse, οι Radiohead και οι Elbow, πρόκειται να κυκλοφορήσει τον όγδοο δίσκο της, How To Replace It, στις 17 Φεβρουαρίου του 2023 από την [PIAS] Recordings.

Ο δίσκος αποτελεί το follow-up του Following Sea από το 2012 και θα είναι διαθέσιμος σε CD, βινύλιο που θα περιλαμβάνει και μια limited coloured version, αλλά και σε όλες τις digital πλατφόρμες. Αυτός είναι ήδη διαθέσιμος για pre-order.

Ακούστε εδώ το “Must Have Been New”:

«Έπαιζα πιάνο και ζήτησα από τον drummer μας, Steph [Misseghers], να μου δώσει έναν ρυθμό βαλς», ανέφερε το ιδρυτικό μέλος και keyboardist του συγκροτήματος, Klaas Janzoons, σχετικά με το κομμάτι. «Αμέσως σκέφτηκα αυτούς τους στίχους και τις νότες για το ρεφραίν, [ο frontman] Tom [Barman] πρόσθεσε κάτι ακόμα και φτάσαμε στον πυρήνα του κομματιού. Κλασικά ως dEUS, ωστόσο, χρειάστηκε πολύς χρόνος και ενέργεια για το τελικό αποτέλεσμα».

Το συγκρότημα πρόκειται να ξεκινήσει το επόμενο διάστημα και μια περιοδεία, χωρίς να γνωρίζουμε ακόμα τις ακριβείς ημερομηνίες και προορισμούς της.

«Μετά από τόσα χρόνια, θέλουμε να παίξουμε σε τόσα φεστιβάλ, σε τόσα μέρη», πρόσθεσε ο Janzoons. «Δεν μπορούμε να περιμένουμε να παίξουμε αυτά τα κομμάτια live».

Η τελευταία μεγάλη περιοδεία των dEUS πραγματοποιήθηκε το 2019 για το 20th anniversary του cult δίσκου τους, The Ideal Crash. Οι ίδιοι εμφανίστηκαν και το περασμένο καλοκαίρι στη χώρα μας στα πλαίσια του Release Athens 2022.

Δείτε το full tracklisting του How To Replace It: