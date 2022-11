Οι Metallica, Bring Me The Horizon και Slipknot πρόκειται να είναι οι λαμπεροί headliners του Download Festival για το 2023, χρονιά που το φεστιβάλ θα γιορτάσει την 20η του επέτειο. Στα πλαίσια των εορτασμών αυτών, οι organisers έχουν ήδη ανακοινώσει μάλιστα ότι το φεστιβάλ θα είναι τετραήμερο (8-11 Ιουνίου) και με τέσσερα διαφορετικά headline slots για πρώτη φορά στην ιστορία του.

Οι Metallica πρόκειται να παρουσιάσουν δύο διαφορετικά headline sets χωρίς επανάληψη κομματιών, την Πέμπτη 8 Ιουνίου και το Σάββατο 10 Ιουνίου, ενώ οι Bring Me The Horizon θα εμφανιστούν στις 9 Ιουνίου και οι Slipknot στις 11 Ιουνίου.

Μαζί με τους headliners του φεστιβάλ, στο Donington Park πρόκειται να εμφανιστούν οι: Evanescence, Parkway Drive, Disturbed, Pendulum, Architects, Ghost, The Distillers, Placebo, Alexisonfire, Asking Alexandria, Motionless In White, I Prevail, The Blackout (reunion), Fever 333, Nova Twins, Stray From The Path, Lorna Shore, Municipal Waste και δεκάδες ακόμη acts του σκληρού ήχου.

Δείτε το full line-up poster πιο κάτω:

Τα εισιτήρια του φεστιβάλ θα ξεκινήσουν να πωλούνται στις 10 Νοεμβρίου στις 11π.μ. τοπική ώρα, ενώ το pre-sale είναι τώρα ανοιχτό για τους κατόχους καρτών Barclaycard.

Η 2022 edition του φεστιβάλ περιλάμβανε headline sets από τους Kiss, Biffy Clyro και Iron Maiden. Εξαιτίας της πανδημίας του COVID ήταν και το πρώτο full-scale Download μετά από τρία χρόνια, με την εκδοχή του 2020 να έχει αποτελέσει ένα περιορισμένο σε πλήθος pilot event.