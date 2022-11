Το set περιλάμβανε επίσης solo hits όπως τα εμβληματικά "Hello" και "All Night Long"

Μαζί με τον Foo Fighters frontman, Dave Grohl, εμφανίστηκε ο Lionel Richie κατά την τελετή ένταξής του στο Rock and Roll Hall of Fame, η οποία και πραγματοποιήθηκε στο Los Angeles το Σάββατο 5 Νοεμβρίου.

Ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής και στιχουργός ξεκίνησε το set του με την εμβληματική μπαλάντα του, “Hello”, προτού συνεχίσει με το “Easy” των Commodores, του Motown group που ο ίδιος συνίδρυσε στο παρελθόν. Στη συνέχεια, τον Richie συνόδευσε ο Grohl, σε μια εκρηκτική κοινή τους εμφάνιση στη σκηνή.

Μετά από το κομμάτι που ερμήνευσαν μαζί, αλλά και τις αγκαλιές θαυμασμού που αντάλλαξαν μεταξύ τους, ο Richie συνέχισε με το κομμάτι “All Night Long”, όσο ο Foos frontman αποσύρθηκε στο πλάι της σκηνής. Τον Richie είχε παρουσιάσει προηγουμένως στη σκηνή ο Lenny Kravitz, ο οποίος και δήλωσε ότι ο τραγουδιστής έχει υπάρξει για τον ίδιο «σαν αδερφός». Ο Richie μίλησε στη συνέχεια για την εμπειρία του ως μαύρος καλλιτέχνης στη μουσική βιομηχανία για να κλείσει τον λόγο του αναφέροντας: «Το rock and roll δεν είναι χρώμα — είναι ένα συναίσθημα, ένα vibe… και αν αφήσουμε αυτό το vibe να περάσει, το δωμάτιο θα μεγαλώνει και θα μεγαλώνει και θα μεγαλώνει».

Το Rock and Roll Hall of Fame Class of 2022 περιλαμβάνει τον Richie μαζί με τους Eminem, Dolly Parton, Judas Priest, Duran Duran και πολλούς ακόμη. Το τηλεοπτικό recording της τελετής αναμένεται να προβληθεί και από το δίκτυο HBO στις 19 Νοεμβρίου.