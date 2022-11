Για μια ζωντανή εμφάνιση στα πλαίσια της ένταξής τους στο Rock and Roll Hall of Fame επανενώθηκαν οι Eurythmics.

Το group — αποτελούμενο από την frontwoman Annie Lennox και τον μουσικό Dave Stewart — ήταν ανάμεσα στους καλλιτέχνες που είδαν το όνομά τους στο Rock and Roll Hall of Fame του 2022, με το class τους να περιλαμβάνει επίσης τους Eminem, Dolly Parton και Lionel Richie. Εμφανίστηκαν μαζί στην τελετή αυτού, που έλαβε χώρα στο Los Angeles, με τον κιθαρίστα των U2, The Edge, να τους παρουσιάζει στη σκηνή για να ερμηνεύσουν τρία κομμάτια από τη δισκογραφία τους. Αυτά ήταν τα “Would I Lie to You?” από το Be Yourself Tonight του 1985, “Missionary Man” του 1986 και το breakout hit τους, “Sweet Dreams (Are Made of This)”, από τον ομώνυμο δίσκο του 1983.

Δείτε την εμφάνισή τους στο Rock and Roll Hall of Fame:

Η performance τους ήταν μόλις μία από τις onstage reunions του συγκροτήματος, έπειτα από τη διάλυσή τους το 1990. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχαν εμφανιστεί live σε ένα ντουέτο του “Here Comes the Rain Again” για την εισαγωγή τους στο Songwriters Hall of Fame.

Οι Eurythmics είχαν επανενωθεί επίσημα το 1999, όταν και ηχογράφησαν και κυκλοφόρησαν τον όγδοο και τελευταίο δίσκο τους, Peace. Έπειτα, Lennox και Stewart συνέχισαν τις solo καριέρες τους που συνεχίζουν μέχρι σήμερα.