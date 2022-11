Το πρώτο single του αποχαιρετιστήριου δίσκου τους έδωσαν στη δημοσιότητα οι Brockhampton, το οποίο και φέρει τον τίτλο “Big Pussy”. Η τελευταία αυτή δισκογραφική δουλειά της hip-hop κολεκτίβας ονομάζεται The Family και πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 17 Νοεμβρίου από τις Question Everything/RCA Records.

Το κομμάτι κυκλοφορεί σε παραγωγή των Bearface και Nick Velez, ενώ σε αυτό ακούγεται το ραπάρισμα του bandleader των Brockhampton, Kevin Abstract.

Το video για το “Big Pussy” σκηνοθέτησε ο Alex Huggins και ο Harrison Fisherman, ενώ τα γυρίσματά του πραγματοποιήθηκαν στη Νέα Υόρκη.

Οι Brockhampton ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του The Family τον προηγούμενο μόλις μήνα. Ο δίσκος αποτελεί το follow-up του Roadrunner: New Light, New Machine της περασμένης χρονιάς και θα είναι το κύκνειο άσμα τους ως κολεκτίβα.

Οι ίδιοι έχουν κυκλοφορήσει την τριλογία Saturation το 2017, το Iridescence του 2018 και το Ginger το 2019.