Ο Kurt Vile και η μπάντα του, The Violators, εμφανίστηκαν πρόσφατα στην εκπομπή Late Night with Seth Meyers, ερμηνεύοντας το κομμάτι “Hey Like a Child” που αποτελεί μέρος του τελευταίου του δίσκου με τίτλο (watch my moves).

Ο μουσικός από τη Philadelphia εμφανίστηκε στη σκηνή της εκπομπής φορώντας το signature καρό πουκάμισό του και ερμήνευσε τη ρομαντική μπαλάντα, η θεματική της οποίας δεν είναι άλλη από έναν νέο έρωτα.

Στο ίδιο επεισόδιο της εκπομπής, ο Meyers συνομίλησε με τον “Weird Al” Yankovic και τον Hollywood lookalike του, τον Daniel Radcliffe, σχετικά με το νέο biopic που εκείνος απέκτησε, το Weird: The Al Yankovic Story. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Radcliffe αποκάλυψε ότι άκουσε για πρώτη φορά για τον “Weird Al” σε ένα επεισόδιο των Simpsons, ενώ ο Yankovic επιβεβαίωσε πως ο ηθοποιός ήταν στην κορυφή της λίστας του όταν έψαχνε ποιος θα τον ερμήνευε στην ταινία. Ο Yankovic αφηγήθηκε επίσης την ιστορία της ηχογράφησης του πρώτου του single, “My Bologna”, μέσα σε μια δημόσια τουαλέτα!

Δείτε την ερμηνεία του Kurt Vile, όπως και τη συνέντευξη των "Weird Al" Yankovic και Daniel Radcliffe στην εκπομπή του Seth Meyers: