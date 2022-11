Τα έχωσαν για τα καλά στους υποστηρικτές της δεξιάς οι Viagra Boys, οι οποίοι εμφανίστηκαν πρόσφατα στην εκπομπή Jimmy Kimmel Live! προσφέροντας μερικά κ**οδάχτυλα κατά τη διάρκεια μιας εκρηκτικής ερμηνείας του “Troglodyte”.

Το standout κομμάτι από τον νέο τους δίσκο, Cave World, που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι που μας πέρασε, αποτελεί επί της ουσίας μια καταγγελία προς του λάτρεις της ελεύθερης χρήσης όπλων και του μίσους, όπως και σε συνομωσιολόγους πάσης φύσεως. Πιο συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, Sebastian Murphy, τραγουδά σε αυτό: “He thinks that all the news is fake/ And late at night he sits on his computer/ And writes about the things he hates. / You ain’t no ape / You’re a troglodyte”.

Τον Δεκέμβριο, οι Viagra Boys πρόκειται να ξεκινήσουν την παγκόσμια περιοδεία τους για το 2022-23, η οποία και θα φέρει τον τίτλο “Shrimp City Beach 1993 Reunion Tour”.

Δείτε σε βίντεο την ερμηνεία του “Troglodyte” στην εκπομπή του Jimmy Kimmel: